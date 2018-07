publié le 27/07/2018 à 14:16

Une jeune femme et son enfant ont été sauvés in extremis, jeudi 26 juillet au Laos. Les images de ce sauvetage, filmé par les équipes de la Thaï Rescue Team ont été diffusées et sont devenues le symbole de la souffrance des victimes de ces inondations. Retrouvés sur les branches d'un arbre sur lesquelles ils s'étaient réfugiés pour échapperà la catastrophe, la jeune mère et son enfant y sont restés quatre jours sans nourriture.



Sur la vidéo du sauvetage, on y voit les secouristes thaïlandais chercher des survivants, dans une zone autour du village de Xaydonkhong où une quinzaine de personnes étaient portées disparues.

Après avoir repéré les victimes dans un arbre, un des secouristes est revenu vers la barque de secours avec l'enfant en pleurs dans les bras. La vidéo, diffusée sur la chaîne de télévision laotienne ABC, a également été publiée sur Facebook puis partagée des milliers de fois. "Merci du fond du cœur à la Thaïlande", dit le commentaire de la vidéo.

"Ils ont finalement réussi à retrouver les 14 personnes, soit quatre hommes, six femmes dont une enceinte et quatre enfants", ont expliqué les secouristes thaïlandais dans un communiqué, vendredi 27 juillet.





Selon les autorités laotiennes, le bilan provisoire s'élève à 27 morts.