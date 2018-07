Toulouse : les pompiers sauvent un chien coincé sous terre pendant 20 heures

publié le 27/07/2018 à 10:59

Plus de peur que de mal pour ce Jack Russell. La petite Zelda a été sauvée jeudi 26 juillet au matin par les pompiers de Toulouse, après être resté coincée sous terre pendant une vingtaine d'heures, dans le quartier de Tournefeuille, rapporte La Dépêche. L'animal s'en sort sans séquelles, de quoi soulager Gilbert et Marie-France, ses propriétaires.



"Je faisais mon footing avec mon chien mercredi vers midi et j'ai décidé de lui enlever sa laisse" raconte Gilbert. "Elle est rentrée dans ce trou, j'ai patienté pendant 4 heures en l'entendant aboyer (...) puis j'ai compris, en début de soirée, qu'elle pleurait et qu'elle était coincée".

Au petit matin, la cellule sauvetage, déblaiement et manœuvres des pompiers de Toulouse est intervenue pour venir au secours de Zelda. Armés de pelles et de pioches, les pompiers ont réussi à la dégager au bout d'une heure et demi d'efforts. Elle était bloquée à un mètre de profondeur, dans une galerie creusée par des rongeurs.

"C'est assez atypique comme intervention mais c'est notre mission aussi de protéger les animaux comme les personnes", a réagi dans La Dépêche le lieutenant Vendelin-Clicques.