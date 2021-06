Strasbourg : pourquoi la terre a encore tremblé ce samedi ?

Même abandonné, le projet de géothermie continue de secouer Strasbourg. Ce samedi 26 juin, l'agglomération strasbourgeoise a été réveillée par un séisme de magnitude 3,9, le plus intense d'une série de secousses induites depuis plusieurs mois par un projet de géothermie qui continue d'alimenter la controverse, malgré son arrêt définitif.

L'épicentre du séisme, survenu à 5h du matin, a été localisé à cinq kilomètres de profondeur, sur la commune de La Wantzenau, au nord de l'agglomération strasbourgeoise, selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass), qui a mesuré une magnitude de 4,0 finalement corrigée à 3,9.

Une réplique de magnitude 2,3 a été enregistrée cinq minutes plus tard au même endroit. Les deux évènements ont été classés par le Renass comme "induits", c'est-à-dire provoqués par l'activité humaine. Le séisme a relancé la controverse sur un projet de géothermie mené jusqu'en décembre dernier au nord de l'agglomération, à proximité immédiate de La Wantzenau, et à l'origine de 15 séismes de magnitude au moins égale à 2 depuis novembre 2019.

"S'agissant de la plus forte intensité depuis le début de la série de séismes induits liés au chantier de géothermie, je mesure l'émotion qu'il a pu provoquer", a déclaré la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Pia Imbs, dans un communiqué. "Je prends acte de ce nouvel épisode qui ne manquera pas d'alimenter les analyses menées par la mission d'information et d'évaluation installée par l'Eurométropole en décembre dernier", a ajouté l'élue proche des Verts.

"Le sous-sol met un certain temps à réagir"

"La localisation et la première estimation de profondeur nous font clairement penser que ces évènements sont dans la suite des précédents", a déclaré à l'AFP Jérôme Vergne, sismologue à l'Ecole et observatoire des sciences de la terre de Strasbourg.

"Nous avions continué à enregistrer une activité sismique persistante ces derniers mois. Le sous-sol met un certain temps à réagir à l'arrêt (du projet), et à retrouver un état de contrainte naturel", a-t-il ajouté. "Ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu aujourd'hui le séisme le plus important de la séquence".

La préfecture du Bas-Rhin avait annoncé le 7 décembre l'arrêt définitif du projet de géothermie, après une série de séismes plus ou moins intenses. Fonroche Géothermie, le porteur de projet, avait admis que ses activités étaient à l'origine de certains séismes.