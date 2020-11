publié le 18/11/2020 à 17:51

Ce mercredi 18 novembre, la Cour d'appel d'Amiens se prononcera sur une affaire de voiture "folle". En octobre 2015 à Clermont-sur-Oise, la conductrice d'une Citroën C4 Picasso équipée d'une boite de vitesse automatique enclenche la marche arrière pour se garer. La voiture s'emballe et fauche deux piétons, l'un d'eux décèdera de ses blessures.

Pour la justice il s'agit bien d'une erreur humaine. La conductrice est poursuivie pour homicide involontaire : elle aurait confondu le frein et l’accélérateur. Elle est condamnée par le tribunal de Beauvais (Oise) à 10 mois de prison avec sursis et 150 euros d’amende pour défaut de maîtrise du véhicule le 23 mai 2019.

Difficile à croire au vu dossier, selon son avocat, pour qui sa cliente est innocente et qui s'interroge sur un problème mécanique. "Sur ce genre de véhicule, les deux pédales sont séparées par un arbre métallique. Ça rend objectivement difficile toute confusion", assure le représentant de la conductrice.

"On a affaire à une conductrice qui avait ses 12 points sur le permis. Il n’y a rien qui colle avec le facteur humain", argumente-t-il. Du côté de Citroën, on estime que si la boite de vitesse avait été mise en cause, les experts auraient contacté le constructeur. Ce qui n’a pas été le cas. "C’est un manque important", martèle l'avocat.