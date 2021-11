La cour d'assises des mineurs de la Somme a condamné vendredi un jeune homme à 15 ans de réclusion pour le meurtre de Clément Brisse, un adolescent de 16 ans retrouvé mort dans une mare près de son lycée en 2017.

"Oui, j'avais des couteaux, oui, j'étais un voleur, mais je ne suis pas un meurtrier", avait clamé l'accusé, âgé de 17 ans au moment des faits --qu'il a toujours niés-- avant que les jurés ne partent délibérer. L'avocat général avait requis 20 ans de réclusion, demandant aux jurés d'écarter l’excuse de minorité, face aux "nombre incalculable de mensonges" de l'accusé, Jérémy D., un ancien camarade de la victime.

"Ça ne peut pas être quelqu’un d’autre, il n'y a pas de doute possible, c’est lui et seulement lui qui a tué Clément. La seule chose que l’on ne saura jamais, c’est pourquoi", a plaidé Me Demarcq. Il avait estimé accablantes les preuves à l'encontre de Jérémy D., comme les traces de sang de la victime retrouvées sur ses baskets ou des aveux circonstanciés à des codétenus.

Surnom humiliant

Plusieurs anciens camarades de Clément Brisse ont raconté lors du procès les brimades dont il a été victime: cheveux rasés, biscuits remplis de dentifrice, surnom humiliant ou encore vêtements à la poubelle. Quelques jours avant sa mort, l'adolescent avait publié un message sur Facebook: "Je me sens perdu dans ce monde (...) ça ne me donne plus envie de continuer ma vie".

Selon l'autopsie, sa gorge a été tranchée sur 13 cm, avant qu'il ne bascule dans une mare de Ham (Somme), à quelques centaines de mètres du lycée Peltier où il était en seconde, en internat.