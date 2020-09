publié le 10/09/2020 à 04:30

La mairie de Saint-Denis a rapporté dans un communiqué, une agression dans sa ville ce dimanche 6 septembre. Une famille composée de parents et de leurs jumeaux de 6 ans, ont été violemment agressés par un automobiliste mal stationné.

Selon les informations du Figaro, l'homme était garé sur le trottoir et sur un passage piéton. La famille a décidé d'aller signaler cette incivilité, lorsque l'automobiliste est sorti du restaurant voisin et s'est mis à les poursuivre. Il les aurait même frappé selon la mairie qui précise que le père a le nez et les dents cassés, et l'un des deux enfants souffre d'un traumatisme crânien.

"Le Maire de Saint-Denis Mathieu Hanotin et la municipalité condamnent avec force cette agression. Ils demandent aux services de l’État de tout mettre en œuvre pour que son auteur soit retrouvé et présenté à l’autorité judiciaire", précise la mairie dans un communiqué.