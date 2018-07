publié le 30/09/2016 à 18:57

Un homme de 39 ans a été interpellé mardi 27 septembre, placé en garde à vue et présenté à un juge ce vendredi pour des soupçons de viols et d’agressions sexuelles sur des personnes handicapées. Ce moniteur aurait agi dans le cadre de chantiers d’insertion mis en place par l’Établissement et service d’aide par le travail (Esat) d’Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.



Selon Le Parisien, onze adultes handicapés auraient subi des agressions sexuelles de la part du moniteur. "Cinq viols ont été établis", précise une source proche de l’enquête. Le suspect, qui n’est pas connu des services de police pour des faits similaires, nie ces accusations. Les agressions auraient été commises lors de sorties sur des chantiers d’insertion, sur une période de six mois, soit la durée du CDD du moniteur.

C’est après son départ que les premiers soupçons seraient apparus. "Son comportement a changé lorsqu'il a appris que son CDD n'était pas renouvelé", précise un proche du dossier. Le moniteur, qui aurait fait "régner la terreur parmi les employés" de l’Esat, aurait demandé à un handicapé de crever les pneus et à un autre de saboter les freins des véhicules de deux membres du personnel encadrant. Les premiers témoignages des victimes ont été recueillis par les enquêteurs grâce à l’aide des tuteurs, des curateurs et de psychologues. Les familles ont aussi bénéficié d’un accompagnement psychologique.