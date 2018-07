et AFP

publié le 28/09/2017 à 02:36

Neuf tombes, pour la plupart de membres de la communauté des gens du voyage, ont été profanées dans le cimetière de Bondy (Seine-Saint-Denis), a annoncé mercredi 27 septembre dans la soirée la préfecture dans un communiqué. C'est un agent communal qui a découvert le sinistre, mercredi vers 12h30. "Un des cercueils a été ouvert et des traces de pesée ont été découvertes sur les tombes", a précisé à l'AFP une source policière.



Une enquête, confiée au commissariat de Bondy, est en cours pour tenter d'identifier les auteurs qui pourraient avoir agi pour un "motif crapuleux", a ajouté cette source.

"Le préfet de la Seine-Saint-Denis condamne, avec la plus grande fermeté, ces profanations et souhaite assurer toutes les familles, affectées par ces actes, de son soutien et de la mobilisation des pouvoirs publics", a ajouté le représentant de l'Etat.

Un rassemblement spontané

Une cinquantaine de gens du voyage se sont rassemblés spontanément devant le cimetière en début d'après-midi et se sont entretenus calmement avec la commissaire, a-t-on indiqué.



Mi-septembre, cinq jeunes hommes ont été condamnés à Saverne (Bas-Rhin) à des peines de 8 à 18 mois de prison avec sursis pour avoir saccagé, alors qu'ils étaient encore adolescents, quelque 250 tombes dans le cimetière juif de Sarre-Union en février 2015.