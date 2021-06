Seine-Maritime : un jeune de 16 ans meurt dans une rixe

et AFP

publié le 14/06/2021 à 12:30

C’est dans la nuit du 13 juin, aux alentours de 22h que des riverains de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) alertent les policiers pour signaler une rixe mêlant près d’une cinquantaine de personnes.

"Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont découvert le corps d'un jeune homme né en 2004 et qui portait les traces de plusieurs blessures" révèle Pascal Prache, procureur de la République. Avant d’ajouter qu’"un certain nombre d'armes par destination" avaient même été retrouvées sur place. Le procureur continue en précisant qu’il semble "qu'il y ait eu quelques petites rixes avant celle-ci à d'autres endroits de l'agglomération".

Le soir même, un suspect âgé de 19 ans a été arrêté peu de temps après la rixe annonce une source proche de l’enquête, sans qu’à "ce stade rien n'indique qu'il soit impliqué ni dans l'homicide ni même dans la rixe. C'est en cours de vérification".

La Direction départementale de la police judiciaire (DDPJ), à qui le dossier a été confié, ouvre donc une enquête pour "homicide volontaire". C’est d’ailleurs dans ce cadre que l’autopsie du corps de la victime doit se dérouler ce 15 juin.

Face à l’ampleur et la répétition de ces incidents, et après plusieurs affrontements mortels – notamment en Ile-de-France – le gouvernement déclarait en mars dernier mettre en place une mobilisation générale contre les rixes. En outre, le ministère de l’Intérieur relevait une hausse de 25 % des confrontations entre 2019 et 2020, en passant de 288 altercations enregistrées contre 357 en 2020.