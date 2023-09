Seine-Maritime : un adolescent arrêté dans son collège après avoir diffusé l'agression d'un autre élève

Une arrestation en plein milieu d'un établissement scolaire. Selon des sources concordantes citées par l'Agence France-Presse, un collégien de 13 ans a été arrêté jeudi 21 septembre dans son établissement. Il est suspecté d'avoir filmé et diffusé sur un réseau social l'agression d'un autre jeune.



"J'ai pu confirmer une interpellation mais je n'en dirai pas plus", a indiqué à l'AFP le procureur de Rouen Frédéric Teillet. Le jeune garçon de 13 ans a été interpellé, ce jeudi peu avant 16h à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Et ce, quelques instants après que le principal a averti la police de la diffusion de vidéos d'une agression sur le réseau social Snapchat, par cet élève.

Sur les images, on voit un enfant, dont l'âge n'a pas été précisé, se faire agresser par plusieurs adolescents, dont celui à l'origine de cette diffusion, selon une source policière, qui évoque une dizaine de vidéos. Une deuxième source policière indique que "l'élève a été remis par la direction du collège à des collègues en tenue". "Il n'aurait pas été menotté", a-t-on ajouté.



L'arrestation, en plein cours, lundi d'un collégien de 14 ans soupçonné de harcèlement à l'encontre d'une lycéenne transgenre à Alfortville (Val-de-Marne) avait créé un vif émoi, certains défendant la nécessité d'un "électrochoc" pour lutter contre le harcèlement, d'autres jugeant "anormal" d'interpeller un mineur devant sa classe.

