publié le 17/06/2019 à 16:54

Un homme est mort sur la voie publique dans la nuit de dimanche à lundi 17 juin à Chelles en Seine-et-Marne. Âgé d'une vingtaine d'année, il a été retrouvé par les policiers grièvement blessé, tabassé et lacéré de plusieurs coups de couteau.



C'est vers 4 heures du matin, rue René-Sallé à Chelles, que les autorités ont découvert le jeune homme. "La victime [...] avait la mâchoire cassée, le nez enfoncé. Son torse et son visage étaient lacérés de coups de couteau. Rien ne lui a été épargné", a indiqué une source proche de l'enquête à LCI. Une demi heure plus tard, malgré l'intervention des secours, la victime est décédée.

Une enquête a été ouerte et confiée à la brigade criminelle de la direction régionale de la Police Judiciaire de Versailles, précide France Bleue. Le corps de l'homme, dont l'identité n'est toujours pas connue, a été transféré à l'institut médico-légal afin d'être autopsié.