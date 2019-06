publié le 17/06/2019 à 10:26

Un drame est survenu à Millas, une commune située dans les Pyrénées-Orientales, ce dimanche 16 juin. Un petit garçon de trois ans s'est noyé alors que sa famille se promenait le long d'un canal, au Cami del Rec de Corneilla. L'enfant est tombé à l'eau, à un endroit où le courant était manifestement fort, rapporte France Bleu Rousillon.



La jeune victime aurait été happée par une buse, une fois tombé à l'eau. Lorsqu'il a été récupéré dans le conduit d'évacuation par la quinzaine de sapeurs-pompiers et l'équipe de plongeurs mobilisée, l'enfant n'a pas pu être réanimé.

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Millas afin de déterminer les causes exactes de la mort du petit garçon. Les plongeurs ont également fait des photos et vidéos des lieux du drame afin de mieux comprendre les circonstances du drame.