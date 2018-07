publié le 27/11/2017 à 08:44

L'enseignant entretenait une liaison avec une élève de 4ème, âgée de 14 ans. Cette relation a débuté en février dernier par des échanges de messages, avant les premiers baisers et les rendez-vous en cachette entre le professeur et la jeune fille. Au bout de quelques mois, la famille de l'adolescente découvre la liaison.



Un soir, son beau père a aperçu l'enseignant en bas de l'immeuble et l'a emmené de force au commissariat. Les deux hommes sont placés en garde à vue : l'un pour violences et séquestrations, l'autre pour corruption de mineur de moins de 15 ans. Ce lundi 27 novembre, l'enseignant sera jugé pour corruption de mineur et atteinte sexuelle. La semaine passée sur RTL Jennifer, la maman demandait une peine exemplaire et dénonçait un acte de pédophilie.

Pour Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant, ce qui est particulièrement problématique dans un cas comme celui-ci, c'est l'existence d'un rapport d'autorité. " Un enseignant est une personne ayant autorité sur un mineur," déclare Martine Brousse. "Nous pouvons nous interroger, jusqu'où a été la contrainte morale," poursuit-elle.

Le professeur qui ne souhaite pas s'exprimer a reconnu cette liaison devant les enquêteurs. Il est poursuivi pour atteinte sexuelle par personne qui abuse de son autorité et encourt jusqu'à 10 ans de prison. La jeune fille disait à l'époque être amoureuse de l'enseignant, mais la question du consentement sexuel pour cette adolescente de moins de 15 ans sera au cœur des débats ce matin.