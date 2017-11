Relation professeur-élève : "Pour moi, c'est de la pédophilie", tranche la mère

publié le 16/11/2017 à 08:06

Un professeur de mathématiques de 31 ans sera jugé à la fin du mois de novembre en Seine-et-Marne pour avoir entretenu durant de longs mois une relation avec une collégienne de 14 ans. Il est suspendu à titre conservatoire par l'Éducation nationale.



Sur RTL, la mère de cette élève raconte comment l'homme a noué le contact via les réseaux sociaux. Il a fourni à l'enfant des téléphones pour correspondre discrètement. Révoltée, la mère de famille réclame justice.

"Pour moi, c'est de la pédophilie, tout simplement. C'est un prédateur sexuel, c'est un professeur. Ma fille a 14 ans, je la connais bien. Elle n'a pas du tout la maturité pour sortir avec un homme. C'est une enfant, donc je suis très inquiète pour son avenir, les dégâts psychologiques. Quand on voit ce qu'il a fait d'elle (...) J'ai lu les conversations, il lui a demandé de faire des choses qui ne sont pas de son âge. On voit qu'il s'est servi de votre enfant pour assouvir sa folie."



Selon la mère de famille, "certains professeurs ont déjà entendu des rumeurs." "Ils étaient au courant. Ça fait quelques mois que je m'inquiète beaucoup pour ma fille, que je ne la reconnais pas. S'ils m'avaient alerté, j'aurais pu comprendre de suite. Je suis scandalisée parce qu'ils ne m'ont pas avertie. Je me prends encore un coup de marteau sur la tête. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'il soit reconnu pour ce qu'il est : un prédateur sexuel."