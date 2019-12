publié le 20/12/2019 à 22:30

Michel Mathieu, un père de famille âgé de 59 ans, habitant Longperrier en Seine-et-Marne, n'a plus donné signe de vie depuis le mercredi 11 décembre dernier. Sa famille a signalé sa disparition le soir même. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête pour "recherche des causes de la disparition".

Sa femme, Claudine, était en déplacement professionnel ce jour-là. Quand elle est rentrée chez elle vers 18h, elle a compris que quelque chose n'allait pas : "C'est une heure où il est habituellement à la maison", a-t-elle déclaré au Parisien (article payant).

Michel Mathieu avait fait des courses dans la journée et il avait croisé sa fille Priscilla, 31 ans, à qui il avait confié vouloir aller acheter un sapin de Noël à Mareuil-lès-Meaux, à une quarantaine de kilomètres de là. Son téléphone a bordé vers 14 heures à Ocquerre puis plus rien. Personne n'a eu de ses nouvelles non plus sur son lieu de travail, la plateforme de La Poste à Roissy-de-Charles-de-Gaulle.

La famille du disparu ne croit pas à la thèse de l'accident. "S'il avait eu un accident, on l'aurait su", a confié Alexandre, sa deuxième fille, au Parisien.

Michel Mathieu est un homme de 59 ans, à la corpulence mince. Il mesure 1m83, a les cheveux châtains et court, porte des lunettes et a un manteau de couleur beige. Il est parti avec sa voiture, un Nissan Juke gris foncé immatriculé DE-075-PA. Si vous avez des informations, joindre la gendarmerie de Dammartin-en-Goële au 01.60.03.00.19.