Sarthe : un quadragénaire condamné à six mois ferme pour des incendies volontaires

Alors que les arrestations d'incendiaires se multiplient, un homme âgé de 40 ans a été condamné à un an de prison dont six avec sursis, mardi 16 août, au Mans. Il est à l'origine de deux départs de feu. Il a été jugé en comparution immédiate alors qu'il s'apprêtait à détruire deux parcelles de champ et une forêt dans la soirée du 12 août à la Chapelle d'Aligné. Des habitations sont à moins de 200 mètres.

Grâce à l'intervention des pompiers, les incendies que l'homme avait allumés se sont limités "à une haie et à un peu d’herbes sèches, le long d’une route", selon le maire de la commune cité par le journal Le Maine Libre. Un agriculteur de la commune avait suivi le quadragénaire jusqu'à son domicile avant de prévenir les forces de l'ordre. Lors de son interpellation, les enquêteurs ont retrouvé des allume-feu, un chalumeau et de l'essence.

Placé en garde à vue il a fini par avouer ses torts, selon le tribunal. Il a expliqué aux gendarmes avoir ressenti une "certaine fascination" alors qu'il "regardait la télévision". Il aurait alors voulu voir "ce que ça faisait sur le terrain". L'avocate du prévenu, Me Donya Forghani, a expliqué que son client "a été particulièrement touché par le Covid". Père de famille divorcé depuis une quinzaine d'année, il aurait mal vécu le confinement, où il aurait alors été hospitalisé pour dépression.

