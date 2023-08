Sarthe : deux hommes écroués après l'enlèvement du père du vidéaste TeufeurS

Dans un communiqué publié le mercredi 30 août, le parquet du Mans a indiqué que deux hommes ont été mis en examen et écroués dans le cadre d'une enquête sur l'enlèvement du père de Killian Desnos, un vidéaste plus connu sous le nom de TeufeurS, particulièrement connu pour avoir fait fortune dans des jeux d'argent en ligne.

Selon le parquet, le jeudi 24 août, "un individu se faisant passer pour un livreur Amazon" a sonné au domicile du père, qui a été "emmené de force dans (un) véhicule par plusieurs individus". C'est alors que le vidéaste a reçu, sur son lieu de vacances, "une vidéo sur laquelle apparaissait son père, attaché, la bouche scotchée, une arme automatique braquée sur la tête", avec une demande de rançon. Une somme que TeufeurS a payée. Le père a finalement été libéré le lendemain, "sans aucune violence, ni maltraitance".

Après avoir identifié le faux livreur Amazon, un second individu, également très défavorablement connu pour des faits de vol avec arme et association de malfaiteurs, a aussi été interpellé. Les deux auteurs présumés ont été mis en examen et placés en détention provisoire, ce mardi.

Sur X (anciennement Twitter), TeufeurS a publié un message et a indiqué prendre du recul : "Je me sens fautif, même si je sais qu'au fond de moi je ne suis pas responsable, c'est difficile. Ma famille va bien, nous allons prendre une pause avec toute mon équipe pour nous remettre de la situation".



