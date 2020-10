Saône et Loire : le "tortionnaire domestique" arrêté après 12 ans de cavale

publié le 16/10/2020 à 16:29

Il avait été surnommé le "tortionnaire domestique". Un homme de 55 ans a été arrêté après une cavale de douze ans, mardi 14 octobre. Originaire du Doubs, il avait été mis en cause pour des faits de violence sur sa conjointe et d'agressions sexuelles sur ses enfants commis entre 2000 et 2002, à Orchamps-Vennes.

Après les accusations de sa famille, le quinquagénaire avait pris la fuite en Suisse pour échapper à la justice. Jugé en son absence, il avait écopé de cinq ans de prison, mais n'avait donc jamais purgé sa peine et refait sa vie de l'autre côté de la frontière.

Selon le procureur de la République de Besançon, l'homme avait finalement décidé de revenir s'installer en France, pensant probablement qu'il y avait prescription des faits pour lesquels il était poursuivi.

Son interpellation a eu lieu lors d'un simple contrôle routier, selon France Bleu Besançon, qui rapporte l'information. Les gendarmes ont vérifié les fichiers des personnes recherchées et ont découvert que l'homme faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Il a depuis été placé en détention provisoire.