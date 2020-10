Samuel Paty : ce que l'on sait de l'hommage prévu à la Sorbonne

et AFP

publié le 20/10/2020 à 14:09

Un hommage à Samuel Paty est prévu le mercredi 21 octobre à Paris. Âgé de 47 ans, ce professeur d'histoire-géographie au collège du Bois-d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, a été brutalement assassiné pour avoir montré aux étudiants des caricatures de Charlie Hebdo afin de leur enseigner la liberté d'expression.

Cette cérémonie sera de courte durée. Elle débutera à 19h et, afin de respecter le couvre-feu, elle se finira obligatoirement avant 21h. Au vu des circonstances, un lieu hautement symbolique a été choisi, la cour de la Sorbonne. Ainsi, le lieu traditionnel des Invalides pour des hommages nationaux n'a pas été privilégié au profit de l'université, "monument symbolique de l'esprit des Lumières et du rayonnement culturel, littéraire et éducatif de la France" d'après l'Élysée.

Malgré le contexte sanitaire, la liste des invités est très longue. Seront présents la famille de Samuel Paty ainsi que leurs invités, les membres du gouvernement, les corps constitués de l'État ou encore les anciens chefs de l'État. En raison de l'épidémie, la cour de la Sorbonne ne devrait pas être ouverte au public. Cette cérémonie se conclura sur une prise de parole d'Emmanuel Macron.