Perpignan : une femme tue son père à coups de couteau et se défenestre

C'est un terrible drame familial qui s'est déroulé ce jeudi 11 août à Perpignan. Une femme de 28 ans s'en est prise à ses parents à coups de couteau, tuant son père et blessant sa mère. Elle s'est ensuite défenestrée, a appris l'AFP de source proche de l'enquête. Le parquet des Pyrénées-Orientales a confirmé l'ouverture d'une enquête pour "meurtre" et "tentative de meurtre".

Les faits se sont déroulés jeudi 11 août, peu avant midi. La jeune femme aurait fait une crise vraisemblablement liée à des antécédents psychiatriques. Elle a porté plusieurs coups de couteau à ses parents, blessant mortellement son père âgé de 70 ans et infligeant des blessures à sa mère de 66 ans, dont le pronostic vital n'est pas engagé, selon une source proche de l'enquête. Elle s'est ensuite jetée par la fenêtre depuis le deuxième étage de cet appartement du centre de Perpignan. Gravement blessée, la jeune femme a été évacuée vers l'hôpital de Perpignan, tout comme sa mère et son fils, lui aussi blessé.

Âgé de deux mois, il se trouvait également dans l'appartement au moment des faits. Selon l'Indépendant, il serait "hors de danger et ne présente plus que des lésions superficielles", ce jeudi soir. L'arme du crime, un couteau, a été retrouvée sur place et saisie par les policiers. Le compagnon de la mère de famille a été entendu par les policiers, qui ont pu établir qu'il ne se trouvait pas dans le logement au moment des faits.

