publié le 13/12/2019 à 20:29

Elle avait demandé à sa fille de 10 ans de la rejoindre au bar après l'école. Le 10 décembre dernier à Saint-Étienne, une enfant a appelé les pompiers aux alentours de 22 heures. En arrivant sur place, les secours ont découvert sa mère complètement ivre, au milieu d'un appartement insalubre.

Quelques heures plus tôt, la jeune fille avait rejoint sa maman, comme cette dernière le lui avait demandé, dans un café. Comme le rapporte Le Progrès, voyant sa mère boire sans s'arrêter, elle a décidé de rentrer seule à leur domicile vers 19 heures. Trois heures plus tard, la fillette attendait toujours sa mère, et n'avait pas pu manger. C'est en la voyant rentrer dans un état d'ébriété avancé qu'elle a décidé d'alerter les pompiers.

Les services sociaux ont été contactés, et la jeune fille va être placée. Une procédure pour délaissement d’enfant a également été engagée.