Saint-Étienne : un jeune homme de 21 ans se noie devant ses proches

publié le 24/08/2020 à 16:10

Tandis qu'ils voulaient rejoindre le rivage, trois baigneurs ont risqué la noyade sur la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire, près de Saint-Étienne. L'un d'eux, un garçon de 21 ans est mort noyé ce samedi 22 août.

En effet, huit jeunes avaient loué un bateau électrique sur la base nautique de la Loire, quand au moment d'embarquer, trois d'entre eux ont décidé de plonger afin de rejoindre le rivage, d'après France Bleu Auvergne-Rhône-Alpes.

Les trois jeunes se sont rapidement retrouvés en difficulté. Si l'un d'eux a réussi à s'agripper à un ponton, que le deuxième a pu être sauvé par des policiers municipaux, le troisième n'a pu être secouru : il a coulé sous les yeux de ses amis et des membres de sa famille.

Les pompiers et plongeurs ont récupéré le corps à dix mètres de profondeur et malgré quelques massages cardiaques, le jeune homme est décédé. Les sept personnes présentes ont été prises en charge à l'hôpital et ont été entendues par les policiers dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte.