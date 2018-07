publié le 26/07/2016 à 18:16

L'horreur a encore frappé. Mardi matin, deux "soldats" de Daesh sont entrés dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime, pendant la messe, armés de couteaux. Ils ont égorgé le prêtre, Jacques Hamel, âgé de 86 ans. Un paroissien est lui toujours entre la vie et la mort et les assaillants ont été abattus par la police. Moins de deux semaines après l'attentat terroriste qui a fait 84 morts sur la Promenade des Anglais à Nice, l'État islamique a revendiqué cette nouvelle attaque sur le sol français.



La communauté catholique s'est émue de l'assassinat d'un de ses représentants, en commençant par le Pape qui "condamne de la manière la plus radicale" l'attaque évoquant un "meurtre barbare". Comme après chaque attentat, une triste routine s'installe sur les réseaux sociaux, les célébrités rendent hommage aux victimes de la terreur.

Les stars pleurent les morts, une nouvelle fois

À commencer par Nicola Sirkis. Le leader d'Indochine n'avait apparemment pas d'inspiration pour dire ce qu'il ressentait. Il a donc retweeté le poste - très partagé - de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira : "Attentats de haine pure et de totale lâcheté. Ils creusent notre chagrin mais confortent nos choix de renforcer ce qui nous rassemble".

Originaire de Rouen, le chanteur Keen'V a "une pensée pour [ses] voisins". Jean-Louis Aubert a appelé à rester "unis" après ces "meurtres quasi-quotidiens".

La rappeuse Diam's est, elle, "sous le choc" :

Mélanie #SaintEtienneDuRouvray — Mélanie (Diam's) (@melanie_diams) 26 juillet 2016

Le chanteur de Pas là, Vianney, a posté un court message sur son compte Twitter :

Mon coeur est très lourd. Mes mots trop légers.#SaintEtienneDuRouvray — Vianney (@VianneyMusique) 26 juillet 2016

Et les mots commencent effectivement à manquer. Même chez les artistes. Sur le compte du comédien Omar Sy, une image avec le mot "Peace" ("Paix" en français) écrit avec les symboles des différentes religions monothéistes.

Le présentateur télé et animateur de RTL, Marc-Olivier Fogiel n'avait, lui, apparemment plus de mot pour exprimer sa douleur. Il s'est contenté de montrer, avec des émojis, son émotion :