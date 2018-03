publié le 26/07/2016 à 17:25

François Hollande a convoqué ce mardi 26 juillet à l'Élysée, le premier ministre Manuel Valls ainsi que le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux. L'objectif de cette réunion est de faire le "point sur la situation" après la mort du prêtre, égorgé à Saint-Étienne-du-Rouvray, a indiqué l'Élysée à l'AFP. Le prêtre octogénaire a été assassiné dans son église au matin lors d'une prise d'otages menée par deux hommes qui ont ensuite été abattus par les policiers. François Hollande s'est rendu immédiatement sur les lieux et a annoncé qu'il recevrait les représentants des cultes mercredi 27 juillet.



"Nous sommes face à une épreuve, une de plus, parce que la menace, est très élevée et reste très élevée. Après tout ce que nous avons vécu ces derniers jours et même ces dernières années, nous sommes face à un groupe, Daech, qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre par tous les moyens, dans le respect du droit, ce qui fait que nous sommes une démocratie", avait-il aussi souligné dans cette ville de l'agglomération de Rouen.