Saint-Etienne-du-Rouvray : un proche de l’un des terroristes mis en examen

publié le 03/08/2018 à 04:42

Un proche d'Abdel Malik Petitjean, l'un des assaillants de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray au cours duquel avait été tué le père Jacques Hamel, a été mis en examen mardi 31 juillet dans ce dossier, a indiqué jeudi 2 août une source judiciaire. Le 26 juillet 2016, deux jeunes djihadistes, Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, tous les deux âgés de 19 ans, avaient égorgé le prêtre de 85 ans et grièvement blessé un paroissien de 86 ans dans une église de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen.



Le nom de ce nouveau mis en examen Jean-Philippe Steven Jean Louis, soupçonné d'"association de malfaiteurs terroriste criminelle", était apparu très tôt dans le dossier. Il s'était fait remarquer en juin 2016, quelques semaines avant l'attentat revendiqué par l'organisation État islamique, en se rendant en Turquie avec Abdel Malik Petitjean. Les deux hommes avaient vraisemblablement la volonté d'aller en Syrie, selon des documents dont l'Agence France-Presse a eu connaissance.

Des contacts avec Abdel Malik Petitjean sur Telegram

Ce dernier avait regagné la France ensuite par ses propres moyens, tandis que Jean-Philippe Steven Jean Louis, aujourd'hui âgé de 22 ans, avait été arrêté par les autorités turques et expulsé vers la France. C’est notamment ce qui lui vaut d'être mis en examen dans cet autre dossier. Les investigations ont également mis au jour des contacts entre eux sur la messagerie chiffrée Telegram, très prisée des djihadistes, et la participation d'Abdel Malik Petitjean à une cagnotte en ligne créée par son comparse.

Kermiche et Petitjean, qui vivaient à 700 kilomètres de distance, étaient entrés en contact quelques jours seulement avant de passer à l'acte via Telegram. Kermiche y avait décrit par avance le mode opératoire de l'attaque, mentionnant "un couteau" et "une église", et Petitjean avait posté une vidéo sur ce réseau social, faisant état d'un projet d'action violente contre la France.