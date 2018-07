Saint-Denis : un professeur porte plainte contre des policiers pour "agression"

publié le 27/09/2016 à 13:09

Un enseignant de la Sorbonne aurait été victime d'une "agression" par des policiers jeudi 22 septembre à la sortie du RER D à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Tout commence lorsqu'il est témoin de "l'interpellation d'une femme noire", a-t-il raconté lors d'une conférence de presse lundi 26 septembre au soir. Interprétant "un problème de ticket", Guillaume Vadot, 28 ans, dit avoir été alerté par les "cris stridents de douleurs" de la femme "à cause des menottes".



Le prof dégaine alors son téléphone portable et se met à filmer la scène. Il dit s'être retrouvé "nez à nez avec un agent de police" qui l'a informé qu'il allait procéder à "un contrôle d'identité". C'est là que ça aurait dérapé : Guillaume Vadot indique avoir été immobilisé contre une porte par des policiers qui l'ont "insulté" et menacé de le "tuer". Il aurait également reçu des coups à la cheville et à la cuisse et un coup de taser au niveau du bras. Les policiers lui aurait même demandé "si ça piquait" avant de prendre son téléphone et effacer les vidéos du téléphone de l'enseignant.

"Ce qui est arrivé à mon avis est banal. Ce qui n'est pas banal, c'est que ça me soit arrivé à moi", a déclaré Guillaume Vadot qui a indiqué qu'il porterait plainte pour "agression" mardi 27 septembre et qu'il allait également saisir le Défenseur des droits. De son côté, la préfecture de police a confirmé qu'un contrôle avait bien été effectué ce soir-là. "Des vérifications sont en cours pour vérifier si les faits décrits peuvent correspondre à cette interpellation", indique la préfecture. Si c'est le cas, l'Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN), la police des polices, sera saisie pour "faire la lumière sur les circonstances".