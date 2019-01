publié le 21/01/2019 à 13:16

Ils doivent faire sans téléphone, ni réseau internet. Alors qu'une entreprise de travaux publics effectuait des travaux sous la voirie à Aubervilliers, un mauvais perçage a considérablement perturbé le réseau fibre d'Orange vendredi 18 janvier avec 27 câbles endommagés



Un geste maladroit aux conséquences lourdes pour les habitants d'Aubervilliers, Saint-Denis, La Courneuve, Roissy-en-France et Tremblay-en-France. "Cela a impacté lourdement le réseau fibre engrainant une coupure des services de téléphonie et d’internet pour près de 22.000 lignes Orange ainsi que pour près de 100.000 lignes mobiles 3G et 4G", précise Orange à RTL.fr.

Dès vendredi, Orange était donc sur le pont pour rétablir au plus vite le réseau dans ces cinq communes de Seine-Saint-Denis. Dimanche après-midi, selon Le Parisien, environ 55% des liaisons avaient déjà été rétablies.

¿Câbles Fibre accidentellement coupés (travaux d'une entreprise)

¿¿Interruption réseaux téléphone fixe et internet

¿¿A Aubervilliers, St Denis, La Courneuve, Roissy et Tremblay en France

¿Techniciens Orange sur place depuis hier

¿¿Rétablissement complet prévu pour le 23/01 pic.twitter.com/8VJsjYdlKU — OrangeIDF (@OrangeIDF) 19 janvier 2019

Contacté par RTL.fr ce lundi 21 janvier, l'opérateur français a précisé que 86% du parc fibre était rétabli, 100% des services Internet et 91% des services mobiles.



Toujours selon Orange, la grande majorité du réseau devrait revenir à la normale au cours de la journée. Cependant, quelques cas particuliers, nécessitant des opérations particulières, pourraient passer encore quelques jours avec ce réseau perturbé. "Pour quelques cas isolés cela risque de prendre en peu plus de temps. Tous les services seront quoi qu’il en soit rétablis d’ici mercredi matin", précise l'opérateur dans un communiqué.