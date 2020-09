et AFP

publié le 14/09/2020 à 18:31

La police confirme les soupçons qui pesaient fin août. Paul Rusesabagina, dont l'histoire pendant le génocide des Tutsi en 1994 a inspiré le film Hôtel Rwanda, a été inculpé lundi 14 septembre notamment pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion par un tribunal de Kigali.

La police rwandaise avait annoncé fin août, à la surprise générale, l'arrestation de Paul Rusesabagina, un féroce critique du gouvernement de Paul Kagame qui vivait en exil aux États-Unis et en Belgique depuis 1996. Hôtel Rwanda décrit comment Paul Rusesabagina, un Hutu marié à une Tutsi, a sauvé en 1994 plus de 1.200 personnes abritées dans l'hôtel des Mille Collines à Kigali, dont il était le directeur, en usant de son influence auprès des miliciens hutu.

Une forte présence policière était déployée lors de cette première audience à Kigali, où Paul Rusesabagina est arrivé entouré de ses avocats. Le magistrat qui présidait l'audience a lu les 12 charges qui pèsent contre l'opposant, ces dernières incluant notamment terrorisme, formation et financement de groupes militants, meurtre et incendies volontaires. L'accusé, qui portait un masque, une veste à carreaux et un pantalon kaki, ne s'est pas exprimé devant la cour mais s'est entretenu avec ses avocats, qui ont rejeté les accusations contre lui.

Victime d'une "disparition forcée"

Paul Rusesabagina a fondé en 2018 le Mouvement rwandais pour le changement démocratique (MRCD), soupçonné d'avoir un bras armé, le Front national de libération (FLN), un groupe considéré comme terroriste par Kigali. Sa famille estime que les charges retenues contre lui sont politiques. Elle pense par ailleurs qu'il a été enlevé au cours d'un voyage à Dubaï, estimant qu'il ne serait jamais retourné de lui-même au Rwanda.

Le Bureau d'investigation du Rwanda (RIB) a indiqué avoir bénéficié d'une coopération internationale, sans préciser quel(s) pays étai(en)t impliqué(s). Human Rights Watch (HRW) a estimé vendredi que Paul Rusesabagina avait été victime d'une "disparition forcée" dont les autorités rwandaises devraient répondre de manière exhaustive.

Le président rwandais, Paul Kagame, a démenti qu'il ait été enlevé, mais laissé entendre qu'il pourrait avoir été trompé sur sa destination finale. Après la sortie d'Hôtel Rwanda, des survivants du génocide, qui a fait 800.000 morts selon l'ONU, ont questionné l'héroïsme de Paul Rusesabagina, l'accusant d'avoir tiré profit de leurs souffrances.