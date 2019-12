publié le 04/12/2019 à 17:50

Le verglas a causé ses premiers dégâts ce mercredi 4 décembre au matin. Deux bus de a ligne Trans-Val-de-Marne sont entrés en collision "à cause d'une plaque de givre" selon la RATP. L'accident s'est produit à 8h55 à quelques mètres seulement de la station du Delta, comme le rapporte Le Parisien. L'accident a fait une vingtaine de blessés légers parmi les voyageurs présents dans les bus au moment de la collision.

Ces 24 blessés ont rapidement été pris en charge par les services de secours. Les deux machinistes ont également été touchés lors de l'accident, sans gravité. La voie réservée au bus Trans-Val-de-Marne (TVM), au-dessus de l'A106, à Rungis, avait pourtant bien été salée. Une collision qui a entraîné l'interruption des voyages sur la ligne TVM entre les stations Antony-La Croix de Berny RER et Marché International de Rungis. À midi ce mercredi, la ligne était toujours arrêtée.

Selon un témoin travaillant à côté du lieu de l'accident, "vers 9 heures, on a entendu un nombre fou de sirènes". Il raconte qu'il y "avait plein de véhicules de pompiers tout le long de la ligne". "C'était impressionnant. On pense forcément à quelque chose de grave. Mais finalement, plus de peur que de mal", relativise-t-il.

"Après, c'est vrai que les chauffeurs rentrent parfois un peu fort dans ce virage [NDLR : où l'accident a eu lieu]. Mais il ne faut pas extrapoler, ce matin, c'était sans doute plus le givre", confie quant à lui au Parisien Vincent, un usager qui emprunte quotidiennement ce bus pour rallier Rungis.