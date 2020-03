Rouen : un incendie se déclenche dans une usine Seveso

et AFP

publié le 13/03/2020 à 16:11

La police nationale de Seine-Maritime l'a annoncé dans un tweet : "Incident usine Saipol à Grand-Couronne (site Seveso) POI (plan d'opération interne) déclenché, sapeurs pompiers sur place. Respectez le périmètre de sécurité de 500 m mis en place".

Selon les informations de France Bleu, une explosion se serait produite ainsi qu'un début d'incendie que les salariés auraient commencé à éteindre par eux-mêmes avant l'arrivée des pompiers. Le feu aurait pris dans la tour de distillation de cette usine qui fabrique des biocarburants.

Selon le maire de Grand-Couronne Patrice Dupray, citant des informations que lui a communiqué la préfecture, il n'y a "pas de blessés" et le sinistre est "en voie de résolution".

Dans un entretien vidéo accordé au site Normandie actu, il a assuré qu'il n'y avait pas de risque de pollution et que "le seul produit dangereux dans l'usine, un stockage d'exane" avait été "mis hors feu". "On fait de l'huile et de l'alimentation animale ici. Ce n'est pas Lubrizol", a-t-il ajouté.

Par mesure de précaution, un périmètre de sécurité de 500 mètres a été mis en place et le personnel a été évacué. Tous les systèmes de sécurité se sont mis en route correctement lorsque l'incendie a démarré.

[#Incendie]⚠️Incident Usine Saipol à Grand-Couronne (site SEVESO).

POI déclenché, sapeurs-pompiers @Sdis76 sur place. Respectez le périmètre de sécurité de 500 mètres mis en place.⚠️

Respecter les consignes transmises sur place.

➡️https://t.co/a1gRMyZT3N pic.twitter.com/ch2zfv5u0D — Police nationale 76 (@PoliceNat76) March 13, 2020