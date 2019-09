publié le 11/09/2019 à 04:05

Macabre découverte ce mardi 10 septembre dans les jardins de l'Hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime). Le corps d'un homme au visage criblé de coups, a été découvert tôt dans la matinée par un employé de la ville, indique le site 76actu. Celui-ci circulait à vélo lorsqu'il a aperçu le corps sous un panier de basket, dans la zone du parc située derrière l’abbatiale Saint-Ouen.

La victime a été trouvée morte, en partie nue et entourée de flaques de sang, a indiqué une source policière à un correspondant de l'AFP. La police technique et scientifique est rapidement arrivée sur les lieux. Selon nos confrères de 76actu, l'âge de la victime aurait entre 45 et 50 ans. "L'autopsie réalisée confirme le décès consécutif à de multiples coups", a indiqué le parquet dans la soirée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. L'agent municipal qui a découvert le cadavre, encore très choqué, a été pris en charge par un psychologue.