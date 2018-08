Roissy : un voyageur cachait 80 oiseaux dans ses bagages à main

et AFP

publié le 02/08/2018 à 00:39

Un collectionneur en provenance du Mexique a été arrêté vendredi 27 juillet à l'aéroport de Roissy alors qu'il transportait 80 oiseaux dans ses bagages à main, dont seule une vingtaine a survécu. L'homme, qui voyageait avec cinq bagages à main, a été contrôlé par la douane : trois de ses sacs contenaient les 80 oiseaux, dont 79 encore vivants, selon une source proche du dossier.



Issus de différentes espèces de petite taille, les volatiles étaient répartis dans 15 boîtes. Interpellé, le passager - un Autrichien résidant en Allemagne - a expliqué qu'il était passionné par les oiseaux. Ce retraité, qui a déjà fait l'objet de poursuites similaires en Allemagne, sera jugé ultérieurement. Toutefois, depuis vendredi, seuls 24 de ces oiseaux "très fragiles, beaucoup d'entre eux étant consommateurs de nectar", ont survécu, selon une source proche du dossier. Leur survie "est souvent compromise par les conditions de transport et le stress lié à leur capture".

La Ligue de protection des oiseaux en émoi

Les oiseaux avaient été confiés aux services vétérinaires qui leur ont finalement trouvé un point de chute dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, où ils devaient être acheminés mercredi 1er août. Leur sort a ému la Ligue de protection des oiseaux. Son directeur général Yves Verilhac a estimé auprès de l'Agence France-Presse que leurs chances de survie avaient été compromises par l'attente dans un "système merdique où tout le monde se repasse la patate chaude". L'aéroport ne disposait pas encore de centre pour prendre en charge les animaux placés en quarantaine en raison de leur "statut sanitaire incertain". Roissy doit se doter prochainement d'une telle structure.

"Cela fonctionnera certainement mieux quand on aura ce local de transit", a concédé Loïc Evain, directeur général adjoint à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture. Il a toutefois aussi souligné que l'autorisation de laisser ces oiseaux sortir de l'aéroport pour rejoindre un lieu de quarantaine avait été "exceptionnelle" et "dérogatoire". Au vu des risques de contamination, notamment par la grippe aviaire, l'importation de ces oiseaux originaires de Cuba et du Mexique est interdite. Ne figurant pas sur la liste des espèces menacées, ils étaient à l'origine voués à l'euthanasie.