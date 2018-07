Rohff condamné : ce qui a conduit le rappeur en prison

publié le 27/10/2017 à 17:30

La justice a donc condamné le rappeur Rohff à cinq ans de prison pour avoir, en avril 2014, violemment agressé deux vendeurs de la boutique parisienne de son ennemi Booba, lui-aussi rappeur. Ce n'est pas la première fois que l'artiste de 39 ans se retrouve derrière les barreaux. Il avait passé quatre mois en détention à Fresnes, de juillet à novembre 2007, pour port d'arme, avec lequel il avait menacé son petit frère.



Cette fois, les faits sont d'une toute autre gravité. Tout débute par une haine entre les deux artistes, dont les titres cartonnent à la fin des années 1990. Difficile de déterminer précisément ce qui a amené Rohff et Booba à se détester. Il n'empêche que les deux rappeurs se clashent régulièrement par chansons interposées. Au début des années 2010, les rancœurs s'étalent sur les réseaux sociaux, nouveau terrain d'affrontement.

Avril 2014. Booba dévoile le clip de Une Vie. Un clip tourné au Costa Rica et rapidement détourné par un internaute, mixant les images du clip avec la voix off d'une publicité pour les gels douche Ushuaïa. Rohff publie la parodie sur son compte Instagram. "Trop de nature tue la nature", "fleur de diarrhée", écrit-il sous la vidéo. L'insolence de trop pour Booba. Sur Instagram, le duc de Boulogne réplique : "Il est où le gangster qui règle pas ses comptes sur le net ? Trouves moi à Paname sale pédale j’suis pas l’pao tu vas voir !".

Une expédition punitive ?

Le lendemain, le 21 avril, Rohff, accompagné de plusieurs hommes, se rend dans le magasin Ünkut, boutique "officielle" de la marque de vêtements fondée par Booba, située dans le quartier de Châtelet, à Paris. Le groupe roue de coups un jeune vendeur, l'abandonne dans un état critique, assomme un autre employé avec une caisse enregistreuse et détériore la boutique.



"J'ai vu rouge, j'ai cédé à la colère", avait admis à la barre le rappeur de 39 ans, de son vrai nom Housni Mkouboi, sans parvenir à expliquer clairement les raisons de son geste. Alors que l'accusation soupçonne, sans pouvoir le prouver, une expédition punitive préméditée, le rappeur avait soutenu qu'il avait pénétré sur un coup de tête dans la boutique de son ennemi juré, suivi par de jeunes fans qui l'avaient reconnu dans la rue.



Il était entré dans le magasin, avait-il expliqué, "pour montrer que j'avais pas peur" et demander les coordonnées du gérant afin que celui-ci "organise un rendez-vous" avec son rival, pour apaiser leurs "querelles". Il avait assuré avoir ensuite "vu rouge" en entendant le surnom du jeune vendeur, "Papy", le même que celui d'un fan de Booba qui le "provoquait" sur Twitter. Le vendeur avait démenti s'être présenté et avoir alpagué l'artiste sur internet. "En revisionnant les vidéos, j'ai eu mal pour lui", avait concédé le rappeur.



Rohff s'était présenté à la police quelques heures plus tard. Il avait passé deux mois en détention provisoire puis plusieurs mois avec un bracelet électronique. Le procureur avait en revanche demandé la relaxe de son garde du corps "officieux" de l'époque, également jugé, en raison d'"incertitudes" quant à sa présence sur les lieux.