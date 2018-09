publié le 28/09/2018 à 11:40

Poignardé à trois reprises en pleine rue. Le chef de la police municipale de Rodez (Aveyron), Pascal Filoé, a succombé à ses blessures après avoir été agressé en pleine rue jeudi 27 septembre. Selon le maire Christian Teyssèdre, le meurtrier suspecté était connu depuis plusieurs mois des services municipaux, et le problème viendrait de son chien.



Le suspect "avait un chien de catégorie 2 (d'attaque, ndlr), et il se promenait avec en ville en toute infraction", l'animal n'ayant ni muselière, ni laisse, ni autorisation. "Depuis des mois on essayait de régler le problème avec cette personne", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. L'homme ne pouvait pas obtenir d'autorisation pour son chien, compte tenu de ses antécédents.

Christian Teyssèdre ajoute que le suspect a déjà cassé la porte en verre de l'Hôtel de ville en avril, ce qui avait valu une plainte de la mairie. Le maire évoque également des menaces physiques récurrentes, mais qui ne laissaient pas pour autant présager du pire. "Ce n'est pas le premier qui fait des menaces."

Le maire est encore sous le choc. Pascal Filoé "était un homme exemplaire apprécié de tous les agents et de toutes les administrations". "Nous on a cherché une conciliation permanente", assure-t-il. "C'est quand même impressionnant de tuer quelqu'un pour une histoire de chien."

Rodez, dans l'Aveyron Crédit : RTL