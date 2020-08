Rhône : quatre blessés dans une fusillade à Villeurbanne

publié le 27/08/2020 à 15:16

Après Dijon, Toulouse, Grenoble, c'est Villeurbanne qui est cette fois touchée par une fusillade dans la nuit du mercredi au jeudi 27 août. Trois personnes ont été grièvement blessées : deux hommes et une femme âgés d'une vingtaine d'années.

Peu après 1h du matin, juste après la fermeture du bar, quatre clients discutent à l'angle de la rue quand arrive un scooter. S'en suivent alors des tirs en rafales avec une arme automatique, une kalachnikov peut-être si l'on se fie à la taille des impacts visibles sur le mur.

Les quatre jeunes du quartier sont touchés dont trois d'entre eux grièvement. L'un d'entre eux est encore entre la vie et la mort ce jeudi. Gérard, un voisin très choqué a été réveillé en sursaut par les tirs : "J'ai cru que c'était encore des pétards mais c'était très violent. À la fenêtre, j'entendais les gens qui criaient, appelaient en disant 'j'ai mal, je suis blessé'. Il y a peut-être eu une dizaine de tirs ou plus, c'était à répétition. Comme si on avait allumé toute une série de pétard".

Les policiers ont récupéré sur place une trentaine de douilles mais l'enquête s'annonce compliquée car à Villeurbanne, il n'y a pas de caméras de surveillance.