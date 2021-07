Rennes : un policier retrouvé mort sur le parking du commissariat

Un drame est survenu ce mercredi 7 juillet au commissariat de Rennes. Un policier a été retrouvé sans vie en début d'après-midi dans son véhicule garé sur le parking de service. Selon le procureur de la République, "l’hypothèse d’un acte suicidaire est fortement privilégiée". La personne décédée est "un commissaire de l’antenne de la DGSI de Rennes", a précisé une source policière à 20Minutes.

Cette même source affirme que le policier se serait tué "avec son arme de service, dans son véhicule, sur le parking de la Direction départementale de la Sécurité publique". Âgé de 54 ans, le policier aurait envoyé un SMS à son directeur zonal, peu avant de passer à l'acte. "Une enquête en recherche des causes de la mort confiée à la sûreté départementale de Rennes a été ouverte", a ajouté le procureur Philippe Astruc, précisant qu’une autopsie avait "été ordonnée".

Ce probable suicide s'ajoute aux plus de 1.100 policiers qui sont passés à l’acte depuis 1990, ce qui représente une moyenne de 44 par an. Le taux de suicide dans la profession est d'ailleurs deux fois plus élevé que parmi le reste des Français. Selon une enquête réalisée par la mutuelle MGP des forces de sécurité auprès de 6.000 agents menée en début d’année 2021, "un quart des policiers" font face à des "pensées suicidaires".