Rennes : quinze enquêtes ouvertes après des piqûres en boîtes de nuit

Quinze enquêtes ont été ouvertes et confiées à la sûreté départementale de Rennes (Ille-et-Vilaine), depuis le 10 décembre 2021, après des faits rapportés de piqûres "sauvages" dans des bars et boîtes de nuit. Selon le procureur de la République, Philippe Astruc, aucune piqûre recensée à Rennes n’a été suivie de "tentative de vol ou d’agression sexuelle".

Aucun suspect n’a été interpellé, précise le procureur de la République, mardi 26 avril, à Ouest France. De même, les analyses biologiques ne révèlent pour l’instant pas de "substance suspecte".

Selon le parquet, les victimes sont quatorze femmes et un homme. Deux d'entre elles ont porté plainte. Les témoignages se rejoignent. Des jeunes femmes et un homme, en train de faire la fête en boîte de nuit ou dans les bars de Rennes, ont senti une piqûre - le plus souvent dans le haut du corps. Concernant les symptômes, ils décrivent des bouffées de chaleur, une grande fatigue et des fourmillements dans les membres jusqu'à parfois en perdre l'usage. Une victime aurait fait un malaise, précise le procureur.

Le phénomène touche toute la France : des faits similaires ont été rapportés à Nantes, Grenoble, Béziers et Amiens.