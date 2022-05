Impôts 2022 : Vinted, eBay, Leboncoin, BlaBlacar... Que devez-vous déclarer au fisc ?

Alors que l'échéance approche pour remplir sa déclaration d’impôts, gare aux oublis ! Et notamment concernant les ventes réalisées par le biais des plateformes telles que Vinted, eBay ou Leboncoin.

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude impose de transmettre à l’administration fiscale le montant total perçu grâce à vos transactions. Seront imposés les particuliers ayant réalisé plus de 3000 euros de recettes en 2021 et effectué plus de 20 transactions. Et n'essayez pas de tromper le fisc, les sites lui transmettent un document résumant votre activité sur la plateforme - récapitulatif que vous recevez également par courriel.

À quelques exceptions près : vous êtes exonéré de cette déclaration si vous vendez des appareils électroménagers, votre voiture, des objets de seconde main ou encore vos anciens meubles et, ce, même si vous avez gagné plus de 5000 euros. Pour la vente de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité pour plus de 5000 euros, vous êtes soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

Des régimes spéciaux

Il y a également des subtilités à connaître. Les recettes issues de la location d’un logement meublé, sur Airbnb par exemple, peuvent être soumises au régime micro-bic (inférieur à 72 600 euros de recettes annuelles) ou au régime réel (automatique à partir de 72 600 euros de recettes annuelles). Les recettes du covoiturage sont soumises aux mêmes règles si l’activité ne consiste pas à partager les frais.

Pour la vente de biens, s'il s'agit d'acheter pour revendre des produits ou de vendre son propre artisanat (nappes, bijoux, meubles...), cela devient une activité professionnelle. Il faudra aussi déclarer les recettes à l'administration fiscale, soumises au régime micro-bic (inférieur à 176 200 euros de recettes annuelles) ou au régime réel (automatique à partir de 176 200 euros de recettes annuelles).

