publié le 10/10/2019 à 11:03

Il n'en pouvait plus des vols dont il était la cible chaque semaine. Gérard Robinet, commerçant du centre-ville de Reims (Marne), a plusieurs fois porté plainte. Sans succès. Il a donc décidé lundi 7 octobre de diffuser la photo non-floutée du dernier voleur présumé, reparti avec cinq polos "Lacoste".



"On ne peut rien faire ! On dérange la police municipale, la police nationale, on va déposer plainte et deux-trois mois après on reçoit la plainte sans suite", justifie-t-il au micro de RTL. C'est un ras-le-bol général, je plains vraiment tous les commerçants qui ont ce fléau en ce moment, je ne suis pas le seul."

De guerre lasse, il a décidé de prendre les choses en main et d'utiliser les images de ses caméras de vidéo surveillance pour poster le visage du dernier voleur sur Facebook. "J'ai dit que je recherchais une vendeuse qui fasse moins de 10 secondes au 100 mètres pour courir derrière les voleurs, c'était une pointe d'humour."

Il reconnaît que sa réaction n'est pas légale : "On ne doit pas mettre une photo même d'un délinquant sur Facebook." Malgré tout, Gérard Robinet a reçu de nombreux commentaires de soutien, et ses mésaventures font écho chez de nombreux commerçants.