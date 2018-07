et Léa Stassinet

publié le 02/07/2018 à 09:43

"Chronique d'une évasion attendue". Les parents d'Aurélie Fouquet, jeune policière municipale abattue lors d'une course-poursuite impliquant le braqueur multirécidiviste Redoine Faïd, n'ont pas été surpris par son évasion en hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) survenue dimanche 1er juillet.



"Nous savions qu'il allait s'évader, tout le monde le savait. Il a la liberté dans son ADN", affirme l'avocat de la famille d'Aurélie Fouquet, Me Laurent-Franck Lienard. Invité sur RTL ce lundi 2 juillet, il estime que ce que l'on a sous-estimé, c'est "la capacité de Redoine Faïd de réunir une équipe et de faire l'impossible".

Mais l'homme le plus recherché de France a-t-il bénéficié de complicités à l'intérieur même de la prison ? Me Lienard ne s'avance pas : "Je ne sais pas quels sont ses contacts mais je connais l'homme qui est très charmeur et manipulateur. Je peux comprendre que des surveillants se soient laissés piégés", confie-t-il.

Un événement "pas acceptable", dit Édouard Philippe

Presque 24 heures après l'évasion de Redoine Faïd, le Premier ministre a réagi sur RTL. "L'urgence c'est la mobilisation pour retrouver ce détenu", a-t-il estimé, ajoutant que cet événement "n'est pas acceptable". Édouard Philippe a par ailleurs annoncé que la ministre de la Justice Nicole Belloubet avait lancé une inspection pour faire la lumière sur cette évasion spectaculaire.