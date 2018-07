Les actualités de 6h30 : 3.000 policiers mobilisés pour retrouver Redoine Faïd

publié le 02/07/2018 à 07:12

Une évasion spectaculaire digne d’un film. Ce lundi 2 juillet au matin, près de 3.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour tenter de retrouver Redoine Faïd.



Le braqueur récidiviste s'est évadé dimanche 1er juillet de la prison. Un hélicoptère s'est posé dans la cour d'honneur, trois complices ont découpé des portes à la disqueuse pour accéder au parloir où Redoine Faïd se trouvait avec son frère. L'hélicoptère a ensuite été retrouvé à Gonesse et on a perdu la trace des fuyards à Aulnay-sous-Bois, en Seine Saint Denis.



Redoine Faïd s'était déjà évadé il y a 5 ans de la prison de Sequedin, dans le Nord. À l'époque, sa cavale avait duré un mois et demi. Le revoilà dans la nature et la police est sur les dents car il reste un homme dangereux.

À écouter également dans ce journal

Économie : certaines marques de cigarettes, qui étaient restées aux alentours de 7 euros 50 le paquet lors de la dernière augmentation au 1er mai, rattrapent leur retard : 4ème révision des prix du tabac depuis l'élection d'Emmanuel Macron. L'objectif, c'est d'arriver à 10 euros le paquet d'ici fin 2020 pour pousser les fumeurs à arrêter.



Football : après l'Allemagne, c'est l'Espagne qui sort par la petite porte. Battue aux tirs au but par la Russie. Il y avait 1 partout à la fin du temps réglementaire. La Russie qui affrontera la Croatie en quart de finale qui a éliminé le Danemark, là aussi après une folle séance de tirs au but.



Tour de France 2018 : Chris Froome a été récusé par les organisateurs du Tour. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal Le Monde. La décision revient maintenant à la Chambre Arbitrale du Sport, qui se prononcera mercredi 4 juillet. Froome a fait l'objet d'un contrôle anti-dopage anormal en septembre dernier.