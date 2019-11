publié le 29/11/2019 à 00:24

En cette fin d’année 2019, il n’est pas toujours possible de charger une page Web dans le métro des plus grandes villes françaises, contrairement aux promesses affichées par certaines municipalités. Le site Zone5G spécialisé dans les comparatifs de performances des réseaux des opérateurs français a dévoilé son baromètre 2019 de la couverture 4G des lignes de métro et RER. Le comparateur indépendant s’est basé pour cela sur les 50.000 mesures effectuées par l’autorité des télécoms (Arcep) dans les métros pour analyser les couvertures mobiles des réseaux de Paris, Lyon et Marseille.

Le premier enseignement est que les métros les plus modernes sont les mieux lotis. Après Rennes et Toulouse, Lyon est devenu cette année le troisième métro français couvert intégralement en 4G. À l’inverse, Paris, Lille et Marseille accusent un certain retard dans le déploiement du réseau mobile 4G dans le métro et le RER.

Si la promesse de couvrir toutes les stations fin 2019 n’a pas été tenue, la situation progresse à Paris : 79% du réseau est désormais couvert contre la moitié l’an dernier. Même retard à Lille où 60% du réseau est aujourd’hui 4G compatible, contre 19% l’an passé, mais où les objectifs fixés pour la fin d’année ne pourront pas être tenus. La situation est plus critique à Marseille qui reste le métro le moins bien couvert de France avec seulement un quart du réseau connecté en 4G.

Moins de 10s pour charger une page Web à Paris

Globalement, le confort des 12 millions d'usagers du métro parisien s’améliore. Dans 8 cas sur 10, il faut moins de 10 secondes pour charger une page Web. Et il faut en moyenne 3 secondes pour envoyer un SMS contre 8 secondes l’an passé. Mais l'étude souligne aussi de fortes disparités entre les voyageurs.

De nombreuses stations très fréquentées restent mal couvertes. Aux Halles, à République, Gare de l’Est, Montparnasse, Opéra, Pyramides et Saint-Michel, les importants flux de passagers et le manque de place compliquent l’installation des antennes et des climatiseurs par les opérateurs.

Plus largement, la ligne 3 est la plus mal lotie avec 46% du tracé non couvert en 4G. Les lignes 11 (35%) et 7 (33%) complètent le podium. A l’autre bout du spectre, le RER C et les lignes 5 et 1 sont les mieux couvertes (92%) et les lignes 5 (+48%), 12 (+48%) et 9 (+47%) enregistrent les plus fortes progressions en un an.