Rambouillet : un incendie probablement criminel ravage une mosquée, une enquête ouverte

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 septembre dans la mosquée de Rambouillet dans les Yvelines. Le lieu de culte a été totalement détruit par les flammes, malgré l'intervention d'une quinzaine de sapeurs-pompiers. Il s'agissait d'une structure métallique provisoire.

Selon nos informations, confirmant celles du Parisien et du site Actu 78, une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles pour déterminer les causes de cet incendie. Les enquêteurs confirment à RTL que la piste criminelle est privilégiée, deux hommes ont été aperçus en train de s'enfuir.

"Des témoins ont vu ces fameux hommes partir en courant juste avant l’incendie. Sous nos tentes, il n’y avait pas le gaz, pas l’électricité. Rien qui pouvait provoquer un incendie de la sorte", confie à Actu Rachid Id Salah, président de l'Association des musulmans de Rambouillet.

