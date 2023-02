Qu'est-ce que "l'arnaque au président", qui a permis de blanchir plus de 38 millions d'euros ?

Fruit d'une importante collaboration européenne, un coup de filet a permis de mettre au jour la plus grande "arnaque au président" jamais enregistrée en France. Derrière ce drôle de nom se cache une escroquerie qui consiste à usurper l'identité du dirigeant d'une entreprise pour convaincre un salarié de réaliser un faux ordre de virement.

C'est via ce mode opératoire que 8 hommes interpellés en région parisienne et en Israël sont suspectés d'avoir blanchi plus de 38 millions d'euros, rapporte l'Agence France-Presse. Six des suspects, interpellés en France en juin 2022 et janvier 2023, ont été laissés libres sans poursuites à ce stade, a indiqué le parquet de Paris. Concernant les deux arrestations en Israël, aucune demande d'extradition n'a été formulée à ce stade, a confié une source proche du dossier à l'AFP.

L'affaire débute en décembre 2021, lorsque le comptable du promoteur immobilier parisien Sefri-Cime reçoit un appel. Au bout du fil, un homme qui se fait passer pour un avocat d'un grand cabinet. L'escroc prétexte "une opération confidentielle de rachat de sociétés", le tout avec l'accord du président de l'entreprise, a expliqué à l'AFP le commissaire Vincent Kozierow, chef de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) de la police judiciaire parisienne.

Pour crédibiliser davantage le scénario, le comptable reçoit dans la foulée un courriel usurpant l'identité du PDG qui lui confirme que l'opération est réalisée à sa demande. Plus de 40 virements vont être effectués en quelques semaines pour un montant total de 38 millions d'euros, un record en France.

Des investigations menées à travers l'Europe

C'est une seconde affaire signalée en parallèle dans une entreprise de métallurgie de Haute-Marne, victime d'une "arnaque au président" à hauteur de 300.000 euros, qui permettra aux enquêteurs de remonter le fil et de réaliser qu'il s'agissait d'une seule et même arnaque d'ampleur.

Les deux affaires réunies dans une seule enquête notamment pour "escroquerie en bande organisée" et "blanchiment d'escroquerie en bande organisée", amèneront les enquêteurs de la section financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) à voyager dans une bonne partie de l'Europe, notamment en Espagne, au Portugal, en Croatie et en Hongrie - où les fonds ont transité sur différents comptes bancaires ouverts sous de fausses identités et au nom de sociétés fictives.

Des investigations menées avec l'aide des polices de ces différents pays, notamment portugaises et espagnoles, collaborant avec les policiers et gendarmes français, sous l'égide d'Europol. Un travail de fourmi pour éplucher les flux bancaires.

Au total, 3,9 millions d'euros d'avoirs criminels, dont 700.000 euros en cryptomonnaies, ont pu être saisis, selon une source policière française citée par l'AFP. L'enquête n'est pas encore achevée.

Comment se prémunir de ces arnaques ?

Les arnaques aux faux ordres de virements (FOVI), ou arnaques au président, sont apparues vers 2010 et se sont multipliées avec le développement d'internet. Pour s'en prémunir, les entreprises doivent systématiser le "double contrôle" avant la validation des virements et sensibiliser leurs salariés à "se méfier des numéros masqués, vérifier les en-têtes de mail et toujours demander un contre-appel", souligne le colonel Jean-Paul Douviers, commandant de la section de recherches de Reims, chargée de l'enquête après la plainte de l'entreprise de Seine-et-Marne.

