Pyrénées : un homme de 22 ans se tue en faisant du kayak sur la neige

Ce samedi 12 mars, en fin de matinée, un drame s'est déroulé sur le domaine de Hautacam, dans les Hautes-Pyrénées. Alors qu'il descendait une piste de ski en kayak, un jeune homme de 22 ans a percuté un pylône électrique d'une remontée mécanique. Ses amis, présents à ses côtés, ont donné l'alerte.

Les pompiers et le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas sont arrivés rapidement sur place mais n'ont pas pu sauver le jeune, originaire de la vallée. La victime n'a pas survécu au choc violent.

Le kayak était utilisé en guise de luge alors que la station est fermée depuis une semaine et la fin des vacances scolaires. Une pratique de plus en plus courante mais très risquée sur de la neige dure selon le PGHM.