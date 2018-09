et AFP

publié le 04/09/2018 à 02:49

Les fait auraient eu lieu le 27 août dernier. Une information judiciaire a été ouverte le 31 août pour "viol sur mineur et agression sexuelle" d'une fillette âgée de 6 ans qui aurait été violée à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) par son grand-oncle âgé de 70 ans, selon le parquet de Bayonne.



C'est au domicile familial de la fillette que les faits se seraient produits, selon le parquet. La famille a porté plainte contre le grand-oncle et une information judiciaire a été ouverte vendredi pour "viol et agression sexuelle", a indiqué le procureur de Bayonne Samuel Vuelta Simon, confirmant une information de Sud Ouest.

L'agresseur présumé, le grand-oncle de la fillette, est domicilié dans l'Aude et a été interpellé le 30 août dernier à Limoux. Il a été placé en détention provisoire, a précisé le parquet de Bayonne.