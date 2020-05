Moselle : deux enfants de 5 et 7 ans mordus par des chiens

publié le 19/05/2020 à 20:21

Pendant une promenade en famille, dimanche 17 mai, dans la forêt Dourd’hal à Saint-Avold en Moselle, deux enfants de 5 et 7 ans ont été mordus par deux chiens, des bergers malinois.

Les animaux n’étaient pas tenus en laisse. "Nous étions en famille, sur un chemin forestier lorsque deux malinois sont venus à notre rencontre. Seuls, sans laisse. Le propriétaire était beaucoup plus loin, il ne les avait pas en vue. Mon fils de 5 ans et ma fille de 7 ans ont pris peur et ont crié. Les deux chiens les ont attaqués", raconte la mère au Républicain Lorrain.

Mordus aux bras, les enfants ont dû se rendre aux urgences de l’hôpital SOS Santé de Saint-Avold. "Ils s’échappent régulièrement de leur domicile. Le propriétaire ne doit pas les laisser se promener sans surveillance. Ces gros chiens ont la taille de mes enfants." La famille a déposé plainte pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise.