et AFP

publié le 07/06/2018 à 18:16

Il dit l'avoir poignardée puis percutée avec sa voiture. Un jeune homme de 21 ans a avoué le meurtre d'une prostituée roumaine près de Nîmes (Gard), à cause d'un différend sur la "tarification de la prestation sexuelle".



Une conductrice avait signalé à la gendarmerie jeudi 31 mai, peu avant minuit, une femme "hagarde et ensanglantée" sur la route à Rodilhan, a expliqué le procureur Éric Maurel. Les forces de l'ordre, qui se sont rendues sur place, n'ont rien trouvé sur le moment.

Le corps de la jeune femme de 26 ans a finalement été retrouvé dimanche 3 juin dans un fossé par des cyclistes. Selon le procureur, elle aurait probablement marché sur quelques mètres avant de s'écrouler dans un fossé et de décéder à la suite de ses blessures.

La jeune victime a pu être identifiée le lendemain grâce à son téléphone potable, retrouvé à proximité de son corps. Elle avait déjà été victime d'une agression "sauvage" à l'été 2016, et avait dénoncé les faits, permettant la mise en examen de proxénètes albanais.

Le suspect retrouvé grâce à sa voiture

Les enquêteurs avaient au départ envisagé une piste similaire. Mais la conductrice qui avait appelé les gendarmes est revenue les voir mardi 5 juin pour leur signaler qu'elle avait aperçu le véhicule du suspect dans une ville près de Nîmes. Les gendarmes y ont retrouvé des traces de sang et placé son propriétaire en garde à vue.



Il a rapidement reconnu les faits, affirmant avoir poignardé la victime sous le coup de la colère, avant de la percuter avec sa voiture et de prendre la fuite. Une information judiciaire pour meurtre a été ouverte, et le procureur a requis le placement en détention provisoire du suspect.