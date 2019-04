Projet d'attentat contre les forces de l'ordre : quatre hommes mis en examen

publié le 30/04/2019 à 23:17

Ils sont soupçonnés d'avoir projeté un attentat pouvant viser les forces de l'ordre au début du ramadan : quatre hommes radicalisés ont été mis en examen mardi soir par un juge antiterroriste et écroués, dont un mineur déjà condamné pour avoir tenté de partir pour la Syrie y faire le jihad.



Interpellés vendredi soir à Paris et en Seine-Saint-Denis, les suspects ont été déférés mardi après-midi au tribunal de Paris où un juge d'instruction les a mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a-t-on appris au parquet de Paris. "Depuis 2015, ce sont 58 attentats qui ont été déjoués", s'est félicité mardi le Premier ministre Edouard Philippe, s'appuyant sur un décompte propre aux autorités qui cumule projets, préparations et tentatives d'attaques terroristes. "Ce sont des victoires silencieuses", s'est félicité le chef du gouvernement qui s'exprimait devant le Sénat, rappelant que la "menace terroriste est permanente" et "endogène".

Le 1er février, des informations inquiétantes issues du renseignement judiciaire avaient déclenché l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Au cours de cette procédure, qui a autorisé le recours à des moyens de surveillance accrue afin d'identifier la cellule terroriste, les enquêteurs ont acquis la conviction que l'attaque potentielle aurait pu coïncider avec le début du ramadan, le mois de jeûne musulman censé commencer dimanche ou lundi prochain. Une perspective qui a précipité les arrestations, selon une source proche du dossier.