publié le 02/07/2018 à 14:14

Un homme est encore en garde à vue en France et deux autres personnes ont été relâchées dans l'enquête sur un projet d'attentat déjoué contre un rassemblement de l'opposition iranienne qui s'est tenu samedi au nord de Paris, a-t-on appris lundi de source judiciaire.



Ils projetaient selon le média belge Le Soir, d'attaquer le meeting d'un parti d'opposition iranien à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Il s'agirait d'un couple belge d'origine iranienne résidant à Wilrijk, un district de la ville d'Anvers, et de leur contact, un diplomate iranien. L'homme aurait fourni l'explosif au couple interpellé en Belgique.

Le suspect toujours en garde à vue est Merhad A., un homme d'origine iranienne de 54 ans, qui avait été arrêté à Villepinte, selon une source proche du dossier. Sa garde à vue peut durer jusqu'à mercredi à la mi-journée alors que le parquet français a ouvert une enquête, confiée à la DGSI, pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" le 28 juin dernier.

500 grammes d'explosif

Le couple de Belges d'origine iranienne interpellé samedi 30 juin à Bruxelles était en possession de 500 grammes d'explosif dans sa voiture, a indiqué le parquet fédéral belge. L'enquête menée par la Belgique en coopération avec les autorités judiciaires françaises et allemandes a également conduit à l'interpellation d'un diplomate iranien basé en Autriche, contact du couple, en Allemagne, selon la même source.

Mohammad Javad Zarif





Environ 25.000 personnes ont assisté à cette conférence organisée par les Moudjahidine du peuple iranien (MEK), un parti d'opposition iranien fondé en 1965 et interdit par les autorités iraniennes depuis 1981. Parmi les participants figuraient deux personnalités proches du président américain Donald Trump : l'ancien président de la Chambre des représentants Newt Gingrich et l'ancien maire de New York Rudy Giuliani.





Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif a dénoncé un "stratagème" sur son compte Twitter. "L'Iran condamne sans équivoque toute forme de violence et de terrorisme, où que ce soit, et est prêt à travailler avec toutes les parties concernées pour dévoiler ce qui est un stratagème sinistre mené sous une fausse bannière", a-t-il écrit.